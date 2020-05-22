Мурманская область. Арктика (16+)22.05.20 12:45
В Мурманской области продолжается тотальная дезинфекция мест массового пользования
В Мурманской области продолжается тотальная дезинфекция мест массового пользования для предотвращения распространения COVID-2019. Уже обработано 195 тысяч кв. метров поверхностей различных объектов.
Основными объектами дезинфекции путём орошения специальным раствором из бензиновых опрыскивателей на данный момент являются городские школы. Со следующей недели санобработка начнётся в образовательных учреждениях Первомайского округа.
На строительном объекте ОАО «НОВАТЭК» также продолжается на постоянной основе дезинфекция оставшихся площадей, сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.
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