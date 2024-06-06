В Мурманской области продолжается улучшение маршрута к Териберке

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведётся реконструкция и капитальный ремонт участков подъезда к селу на 10-35 км.

«С каждым годом село всё привлекательнее, с каждым годом туристов намного больше, чем прежде. Не только туристический поток постепенно меняет облик Териберки, реконструкция автоподъезда также способствует развитию инфраструктуры села и дальнейшему развитию туризма. Самое главное – такие масштабные строительные работы в итоге обеспечат комфортный проезд для гостей нашего региона», – отметила региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова.

На сегодняшний день подрядная организация завершила запланированные буровзрывные работы и продолжает очистку объекта от скальных пород. Также ведутся работы по устройству кюветов и отсыпке земельного полотна.

К осени этого года гравийное покрытие сменится на асфальтобетонное, что сделает поездку в Териберку более комфортной и безопасной. Дорожники также укрепят обочины, выполнят устройство продольных лотков и водоотвода, обновят барьерное ограждение.

«Масштабный проект реконструкции автоподъезда к Териберке – это не просто положить асфальт, всё сложнее: ведутся работы и по устройству дорожной одежды, поднимают уровень дорожного полотна до требуемых отметок, и сложные земляные работы, и меняют водопропускную систему, много работ, которые визуально обычному человеку не видно. По завершению реконструкции поменяется и категория дороги. Всё делается для того, чтобы этот район стал ещё более доступным для гостей нашего региона, ведь Териберка обладает потрясающей природой, уникальными пейзажами, которые так привлекают туристов», – отмечает представитель заказчика работ, заместитель начальника «Мурманскавтодор» Светлана Петренко.

Фото: https://gov-murman.ru