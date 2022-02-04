В Мурманской области продолжается успешная реализация народной программы партии «Единая Россия» и поручений Президента РФ Владимира Путина

Об этом в ходе расширенного совещания с депутатами Государственной Думы, представляющими различные регионы, в режиме видеоконференции доложила депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко. Она остановилась на реализации социального блока партийной программы на федеральном уровне, сделав акцент её выполнения в регионе.

В фокусе работы правительства Мурманской области по-прежнему остаются вопросы социальной поддержки северян. С 1 января 2022 года увеличилась величина прожиточного минимума. В расчёте на душу населения сумма составила 19370 рублей. Для трудоспособных граждан – 21113 рублей, пенсионеров – 16658, для детей – 19658. Соответственно, увеличился размер всех социальных выплат – материнского капитала, детских и других видов пособий».

Поддержка семей с детьми – одна из приоритетных задач, обозначенных в «Народной программе» партии «Единая Россия». В Заполярье действуют региональные меры социальной поддержки семей, направленные на демографическое развитие региона. Так, в 2022 году размер регионального материнского капитала для семей, в которых родился третий и последующий ребенок, составил 131536,54 рубля.

«Один из показателей работы в рамках реализации блока «Народной программы» «Благополучие людей» - увеличение в регионе числа многодетных семей, - подчеркнула парламентарий. - С начала 2021 года их количество увеличилось на 232, на 1 января 2022 года составило 8575 семей».

В январе принят федеральный закон об индексации страховых пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 января индексация на 8,6% коснется и военных пенсионеров.

«В Государственной Думе я представляю Мурманскую область, в которой большой процент населения составляют военнослужащие. Поэтому хочу подчеркнуть, что отдельное внимание будет уделено законодательному совершенствованию социального обеспечения, медицинской помощи, санаторно-курортного лечения военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей», - отметила Татьяна Кусайко.

В 2022 году Государственной Думой планируется рассмотреть законопроект о повышении эффективности реализации военнослужащими прав на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы.

Повышение доступности и качества медицинской помощи – также одна из приоритетных задач, обозначенных в «Народной программе». В этом направлении правительством Мурманской области проводится большая работа.

В рамках ликвидации дефицита медицинских работников, в Мурманском арктическом государственном университете третий год функционирует факультет «Лечебное дело». В 2022 году 22 студента смогут обучаться на бюджетных местах.

Развитие Арктической зоны ставит перед региональным правительством одну из ключевых задач - снизить отток населения с Севера. На её решение направлена программа трудоустройства молодёжи. В 2021 году почти 3 тысячи выпускников средних профессиональных учреждений получили работу в Заполярье.

Татьяна Кусайко акцентировала внимание на реализации «Народной программы» по капитальному ремонту школ. Она напомнила: во время своего визита в Мурманскую область секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что задача проекта – стереть границу между школами-новостройками и школами, которые капитально отремонтированы.

С учётом предложений, поступивших от северян, в регионе планируется расширить границы комплексной программы. Губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис на встрече с министром просвещения России Сергеем Кравцовым внёс предложение распространить программу капитального ремонта также на учреждения среднего профессионального образования. Инициатива была поддержана.

«Это позволит значительно улучшить условия для повышения качества обучения в колледжах, - отметила Татьяна Кусайко. – Сегодня, когда перед нами стоит важная задача – развитие Арктического региона, необходимо обеспечить все условия для подготовки квалифицированных рабочих кадров. Также есть запрос северян на включение в программу ремонта общежитий. Создание комфортной образовательной среды – залог успешного и стабильного будущего региона!».

В комплексную программу капитального ремонта на период 2022-2023 года включены 6 образовательных учреждений Заполярья. В трёх из них работы будут проведены в 2022 году.

Достижение высоких показателей их реализации в рамках «Народной программы» - результат качественной и слаженной работы всех органов власти на региональном и муниципальном уровнях.

«Один из главных ее критериев – опираться на запросы людей, создавая комфортные условия жизни. Эти критерии также являются основой регионального проекта «На Севере – жить!», который реализуется в Заполярье, - подытожила парламентарий.