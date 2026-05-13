В Мурманской области продолжается устранение нарушений и контроль качества содержания территорий

12 мая на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассмотрены результаты работы группы «Губернаторский контроль» за прошедшую неделю: мониторинг исполнения поручений губернатора, ход реализации программы реновации ЗАТО, а также реагирование на обращения жителей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что вопросы содержания территорий, санитарного состояния и качества городской среды требуют постоянного контроля и оперативного реагирования со стороны муниципалитетов и ответственных организаций.

Об итогах выездных проверок доложила заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

В рамках программы реновации ЗАТО в Заозерске завершён ремонт ещё двух квартир по адресам: переулок Молодёжный, дом 4 и улица Мира, 19. Также по программе реновации ЗАТО выполнен капитальный ремонт кровли многоквартирного дома №12 по улице Красный Горн в Полярном. В рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области в Коле завершён капитальный ремонт кровли дома №42 по Советскому проспекту.

В Мончегорске завершены работы по восстановлению дорожного ограждения на Ленинградской набережной. Ранее, 2 апреля 2026 года, в ходе выездной проверки группы «Губернаторский контроль» было установлено, что после дорожно-транспортного происшествия повреждены восемь стоек и восемь секций ограждения. В настоящее время все нарушения устранены, безопасность дорожного движения обеспечена в полном объёме.

Кроме того, по итогам выезда «Губернаторского контроля» 19 марта в Оленегорске восстановлена крыша перголы в парке «Горняк». Замечания по данному вопросу ранее были озвучены на оперативном совещании. Необходимый кровельный материал нестандартного размера был заказан, доставлен и смонтирован.

Вместе с тем в ходе проверок выявлен ряд проблемных вопросов, требующих оперативного решения.

Так, жители дома №15 по улице Красный Горн в Полярном пожаловались на систематическое появление запаха канализации в подъезде. В ходе проверки 8 мая факт подтвердился как внутри дома, так и на прилегающей территории. Дополнительно выявлены скопление мусора у входа в подвальное помещение и отсутствие стационарного люка на канализационном колодце за домом.

Аналогичная ситуация зафиксирована в Кандалакше в доме №9 по улице Питео, где жители через платформу обратной связи портала «Госуслуги» сообщили о подтоплении подвального помещения канализационными стоками и стойком запахе в квартирах. По словам жителей, обращения в управляющую организацию результата не дали.

В Мурманске на улице Героев Рыбачьего, 40 выявлено наличие грызунов, что свидетельствует о неудовлетворительном санитарном состоянии подъезда и подвального помещения. О проблеме также сообщили жители через платформу обратной связи портала «Госуслуги».

Ещё одно обращение поступило от жителей Апатитов. 6 мая через платформу обратной связи портала «Госуслуги» северяне сообщили о неудовлетворительном состоянии дорожного полотна у дома №29 по улице Победы. В ходе проверки установлено разрушение асфальтобетонного покрытия, а также отсутствие ограждений в месте проседания асфальта, что создаёт угрозу безопасности пешеходов и автомобилистов.

Мурманчане также выразили обеспокоенность состоянием объектов благоустройства в Первомайском округе. В частности, зафиксировано повреждение ограждения детской площадки в сквере на улице Зои Космодемьянской.

Кроме того, внимание жителей привлёк Кольский парк, благоустроенный в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На одной из инсталляций отсутствуют буквы, что негативно влияет на внешний вид общественного пространства.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в регионе продолжается системная работа по повышению качества городской среды, развитию инфраструктуры и созданию комфортных условий для жизни северян. Все обращения жителей остаются на особом контроле правительства Мурманской области, а устранение выявленных замечаний отслеживается до полного исполнения.

Контроль за исполнением поручений главы региона будет продолжен.

