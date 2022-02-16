В Мурманской области продолжается уверенный рост производства аквакультуры

В Мурманской области растёт интерес к аквакультуре: за последние десять лет количество организаций, осуществляющих товарное выращивание рыбы, увеличилось в три раза, а количество рыбоводных участков возросло вдвое.

Сегодня на территории региона 26 организаций аквакультуры задействованы в рыбоводной деятельности в губах и заливах Баренцева моря, Кандалакшском заливе Белого моря, в акваториях Нижнетуломского и Имандровского водохранилищ, а также на озерах области. Основные объекты выращивания – атлантический лосось, морская форель, радужная форель, ленский осетр, а также мидии.

По итогам 2021 года в регионе выращено 71,6 тысячи тонн объектов аквакультуры, что на 19 тысяч тонн больше показателя предыдущего года. Основная доля выращенной рыбы приходится на организации марикультуры – 69,5 тысячи тонн. Это рекордный показатель за всю историю развития аквакультуры в регионе.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, Мурманская область по объёму выращивания объектов товарной аквакультуры является одним из лидеров в Российской Федерации – на долю региона приходится около 20% общего объёма.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440160/#&gid=1&pid=1