В Мурманской области продолжается вакцинация против сезонного гриппа. Она осуществляется в поликлиниках региона, мобильных прививочных пунктах, также выездные бригады посещают крупные организации и административные здания при наличии большого количества желающих вакцинироваться на рабочем месте.

В конце прошлой недели вакцинацию против сезонного гриппа прошёл министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В регионе уже привито против сезонного гриппа более 47 тысяч жителей.

«Пройти вакцинацию против сезонного гриппа так же важно, как и против COVID-19, так как есть риск заболевания микст-инфекцией: когда и грипп, и коронавирус присутствуют одновременно. Я прошёл вакцинацию как против COVID-19, так и против сезонного гриппа. Важно помнить, что интервал между прививками должен быть не менее месяца», – отметил Дмитрий Панычев.