В Мурманской области продолжается Всероссийская акция «Георгиевская лента – 2026»

В Мурманской области продолжается Всероссийская акция «Георгиевская лента», приуроченная к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году она проходит с 22 апреля по 9 мая и объединяет жителей региона в стремлении сохранить историческую память, выразить уважение и благодарность героям, защищавшим Родину.

Георгиевская лента — один из главных символов воинской славы России. Её цвета — чёрный и оранжевый — символизируют дым войны и пламя Победы, напоминая о мужестве, стойкости и подвиге советских солдат, а также о преемственности поколений защитников Отечества.

В последние дни акции организаторы напоминают северянам о важности бережного и уважительного отношения к символу. Георгиевскую ленту рекомендуется носить на груди слева, в области сердца — на лацкане одежды, воротнике или верхней части куртки. Лучше закреплять её булавкой, чтобы лента выглядела аккуратно и сохраняла свою форму.

Особое внимание уделяется культуре использования символа. Лента не должна быть загрязнена или повреждена, а также использоваться в качестве декоративного элемента. Недопустимо размещать её на сумках, ремнях, обуви, автомобилях или применять как аксессуар.

