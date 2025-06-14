В Мурманской области продолжается XIX региональная выставка детского художественного творчества «В мире красок»

В Культурно-выставочном центре Русского музея действует одна из самых ярких экспозиций этого года — XIX региональная выставка «В мире красок». На ней представлены самые разнообразные техники исполнения. Среди них акрил, гуашь, тушь и перо, графитный карандаш, сухая масляная пастель, акварель и уголь.

Как сообщает⠀ vk.com/murmanculture, в этом году на суд жюри представлено 463 работы юных художников из разных уголков Мурманской области. Ребята состязались в четырёх номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Коллективная работа» и «Мои рисунки о войне, победе и славе».

Опытные педагоги и мастера художественного образования региона отметили дипломами лауреатов порядка 120 талантливых учащихся из городов Мурманск, Снежногорск, Североморск, Кировск, Ковдор, Полярные Зори, Никель, Заполярный, Оленегорск, Мончегорск, Полярный, Кола и Мурмаши.

Посетить выставку можно до 29 сентября.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283508%2Fwall-139605315_30257