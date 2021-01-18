В Мурманской области продолжается заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета

С муниципальными образованиями Мурманской области в системе «Электронный бюджет» необходимо заключить 75 соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов и субсидий, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета, по которым предусмотрено распределение бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области доложила и.о. министра финансов Виктория Швец.

«Учитывая, что срок заключения соглашений с муниципальными образованиями напрямую зависит от даты соглашения с федеральным ведомством, на прошлой неделе необходимо было заключить два соглашения на создание виртуальных концертных залов Министерством культуры Мурманской области, которые были заключены в установленный срок 14 января 2021 года, – отметила и.о. министра. – На этой неделе необходимо заключить 67 соглашений».

Как сообщает региональное Министерство финансов, 24 соглашения должны быть оформлены Министерством строительства Мурманской области, по 17 соглашений – Министерством образования и науки, а также Министерством культуры, семь соглашений –Министерством градостроительства и благоустройства, два – Министерством природных ресурсов и экологии. Оставшиеся шесть соглашений необходимо заключить в период до 29 января 2021 года.

«Кроме того, до конца января запланировано заключение 183 соглашений за счёт средств областного бюджета. До 15 января должны быть заключены соглашения, по которым требуется конкурсное распределение средств областного бюджета по 12 субсидиям», – сообщила Виктория Швец.