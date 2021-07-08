В Мурманской области продолжается жаркое лето

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 и 9 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря в Баренцево море. Днём 8 и ночью 9 июля по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дожди, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Температура воздуха в дневные часы 8 июля будет в пределах +23+28°, 9 июля +14+19°, на юге области до +24°.

10 июля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления: днем воздух прогреется до +22+27°, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди.

Сегодня, 8 июля, будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный. Днём местами сильный. Температура воздуха ночью +15+20°, днём +23+28°.

Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области ожидается преобладающий V региональный класс пожарной опасности.