Рынок труда Мурманской области переживает этап трансформацииМурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.05.26 10:15

В Мурманской области продолжат внедрять технологии генеративного искусственного интеллекта

В Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 18 мая Министерство цифрового развития Мурманской области, «Сбер» и группа компаний «ЦРТ» заключили соглашение о развитии на территории региона передовых технологий в сфере искусственного интеллекта.

«Для Мурманской области подписание данного соглашения со «Сбером» и группой «ЦРТ» – продолжение многолетней партнерской работы по внедрению в регион передовых цифровых решений. Мы ценим их опыт и готовность учитывать специфику Арктики в вопросах безопасности, медицины и образования», – сказала после подписания министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Такие трехсторонние соглашения на ЦИПР-2026 заключили 15 регионов, что позволит масштабировать применение отечественных решений на территории страны.

«Мы запускаем работу в целом ряде регионов, но с общими задачами: сделать государственные сервисы удобнее, безопасность – крепче, а медицину – быстрее. Сервисы «Сбера» и его партнёра – группы компаний «ЦРТ» – помогут местным командам вывести цифровое развитие на новый уровень. Люди смогут получить удобные и простые сервисы, а регионы – современные отечественные решения», – сообщил вице-президент, директор департамента управления программой «ГосТех» «Сбербанка» Алексей Козырев.

«Группа «ЦРТ» разрабатывает передовые технологические решения для государственного сектора более 35 лет, непрерывно реагируя на актуальные запросы и тренды. Удалось накопить уникальную экспертизу в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, видеоаналитики, реализовать множество масштабных комплексных проектов с глубоким пониманием инфраструктуры и специфики. Актуальный запрос государственного сектора сегодня – внедрение передовых решений на основе искусственного интеллекта, и мы консолидируем усилия в этой области. Команда «ЦРТ» готова делиться опытом, в синергии с региональными министерствами цифрового развития и Сбером внедрять самые современные сервисы с использованием генеративного искусственного интеллекта для обеспечения комфорта и безопасности жителей регионов нашей страны», – подчеркнул генеральный директор группы компаний «ЦРТ» Дмитрий Дырмовский.

В первую очередь планируется развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения и анализа ситуаций, что поможет оперативно реагировать на нештатные ситуации, повысить уровень защищенности общественных пространств и городских улиц. Планируется, что работа будет вестись на базе Системы общественного наблюдения и аналитики Мурманской области, которая была создана в 2022 году в рамках реализации народной программы «На Севере – жить!». Сейчас в ее контур интегрировано свыше 8500 камер. В том числе благодаря системе компьютерного зрения «Визирь», разработанной «ЦРТ», за прошлый год на территории региона удалось раскрыть более 200 преступлений.

Ещё одно направление сотрудничества – развитие образовательных проектов и кадрового потенциала региона в области инновационных технологий. Стороны планируют участвовать в экспертных и консультационных советах по вопросам цифровой трансформации. Будет рассмотрен и вопрос преобразования сферы государственных и муниципальных услуг. Голосовые помощники и чат-боты на базе технологий генеративного искусственного интеллекта «ГигаЧат» могут помочь автоматизировать обработку обращений граждан, оперативно предоставляя справочную информацию.

Не останется без внимания и медицинская сфера: будет обсуждаться взаимодействие по использованию речевых технологий для повышения эффективности и доступности медпомощи. Врачи смогут протестировать системы автоматического заполнения документации с использованием ИИ-технологий, которые выполняют рутинную работу, высвобождая время для приема пациентов и общению с ними. Рассмотрят также развитие специализированных систем поддержки принятия врачебных решений.

Напомним, уже сейчас в Мурманской области платформа «МосМедИИ» анализирует результаты исследований, например, рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной маммографии и флюорографии, повышая тем самым точность диагностики. А совместно со «СберЗдоровьем» в медицинских учреждениях Заполярья реализуется программа дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями.

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) – главное деловое мероприятие по цифровой экономике и технологиям в России, за 11 лет подтвердившее статус наиболее авторитетной дискуссионной площадки для диалога представителей власти и бизнеса по опросам цифровой трансформации общества и быстро развивающихся отраслей.

 

 

Фото: (пресс-служба ПАО «Сбербанк»): https://gov-murman.ru/info/news/567982/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:00«Господа – товарищи». Художественный сериал, 3 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сумма наличных в кошельках россиян за полгода выросла на четверть-PRO Валюту (16+)Доллар укрепляется к евро и фунту, дешевеет к иене-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманская ТЭЦ завершила монтаж резервного трубопровода-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять