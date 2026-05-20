В Мурманской области продолжат внедрять технологии генеративного искусственного интеллекта

В Нижнем Новгороде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 18 мая Министерство цифрового развития Мурманской области, «Сбер» и группа компаний «ЦРТ» заключили соглашение о развитии на территории региона передовых технологий в сфере искусственного интеллекта.

«Для Мурманской области подписание данного соглашения со «Сбером» и группой «ЦРТ» – продолжение многолетней партнерской работы по внедрению в регион передовых цифровых решений. Мы ценим их опыт и готовность учитывать специфику Арктики в вопросах безопасности, медицины и образования», – сказала после подписания министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Такие трехсторонние соглашения на ЦИПР-2026 заключили 15 регионов, что позволит масштабировать применение отечественных решений на территории страны.

«Мы запускаем работу в целом ряде регионов, но с общими задачами: сделать государственные сервисы удобнее, безопасность – крепче, а медицину – быстрее. Сервисы «Сбера» и его партнёра – группы компаний «ЦРТ» – помогут местным командам вывести цифровое развитие на новый уровень. Люди смогут получить удобные и простые сервисы, а регионы – современные отечественные решения», – сообщил вице-президент, директор департамента управления программой «ГосТех» «Сбербанка» Алексей Козырев.

«Группа «ЦРТ» разрабатывает передовые технологические решения для государственного сектора более 35 лет, непрерывно реагируя на актуальные запросы и тренды. Удалось накопить уникальную экспертизу в области обработки естественного языка, компьютерного зрения, видеоаналитики, реализовать множество масштабных комплексных проектов с глубоким пониманием инфраструктуры и специфики. Актуальный запрос государственного сектора сегодня – внедрение передовых решений на основе искусственного интеллекта, и мы консолидируем усилия в этой области. Команда «ЦРТ» готова делиться опытом, в синергии с региональными министерствами цифрового развития и Сбером внедрять самые современные сервисы с использованием генеративного искусственного интеллекта для обеспечения комфорта и безопасности жителей регионов нашей страны», – подчеркнул генеральный директор группы компаний «ЦРТ» Дмитрий Дырмовский.

В первую очередь планируется развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения и анализа ситуаций, что поможет оперативно реагировать на нештатные ситуации, повысить уровень защищенности общественных пространств и городских улиц. Планируется, что работа будет вестись на базе Системы общественного наблюдения и аналитики Мурманской области, которая была создана в 2022 году в рамках реализации народной программы «На Севере – жить!». Сейчас в ее контур интегрировано свыше 8500 камер. В том числе благодаря системе компьютерного зрения «Визирь», разработанной «ЦРТ», за прошлый год на территории региона удалось раскрыть более 200 преступлений.

Ещё одно направление сотрудничества – развитие образовательных проектов и кадрового потенциала региона в области инновационных технологий. Стороны планируют участвовать в экспертных и консультационных советах по вопросам цифровой трансформации. Будет рассмотрен и вопрос преобразования сферы государственных и муниципальных услуг. Голосовые помощники и чат-боты на базе технологий генеративного искусственного интеллекта «ГигаЧат» могут помочь автоматизировать обработку обращений граждан, оперативно предоставляя справочную информацию.

Не останется без внимания и медицинская сфера: будет обсуждаться взаимодействие по использованию речевых технологий для повышения эффективности и доступности медпомощи. Врачи смогут протестировать системы автоматического заполнения документации с использованием ИИ-технологий, которые выполняют рутинную работу, высвобождая время для приема пациентов и общению с ними. Рассмотрят также развитие специализированных систем поддержки принятия врачебных решений.

Напомним, уже сейчас в Мурманской области платформа «МосМедИИ» анализирует результаты исследований, например, рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной маммографии и флюорографии, повышая тем самым точность диагностики. А совместно со «СберЗдоровьем» в медицинских учреждениях Заполярья реализуется программа дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями.

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) – главное деловое мероприятие по цифровой экономике и технологиям в России, за 11 лет подтвердившее статус наиболее авторитетной дискуссионной площадки для диалога представителей власти и бизнеса по опросам цифровой трансформации общества и быстро развивающихся отраслей.

