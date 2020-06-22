В Мурманской области продолжат выплачивать субсидии на поддержку занятости бизнеса

С 22 июня на территории Мурманской области вводится очередной этап смягчения ограничительных мер, принятых из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в ходе онлайн-брифинга с журналистами заявил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона сообщил также о снятии ограничений для предоставления целевой субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшим в результате пандемии коронавируса. Напомним, в регионе действует целевая субсидия на поддержку занятости бизнеса, в соответствии с которой СМСП выплачивается единовременная финансовая поддержка в размере 5 МРОТ для одного работодателя.

«С учётом обсуждений с предпринимательским сообществом принято решение продолжить выплату субсидии на поддержку занятости бизнеса. Ранее финансовая поддержка была единовременной, с понедельника такое ограничение снято. Это позволит предпринимателям, пострадавшим от COVID-19, получить дополнительные денежные средства и выдать заработную плату своим сотрудникам за июнь», – отметил губернатор.