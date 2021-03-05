В Мурманской области продолжатся мероприятия по очистке водных объектов акции «Вода России»

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и под эгидой акции «Вода России» на территории Мурманской области ежегодно проводятся мероприятия по очистке берегов и прибрежных акваторий водных объектов от мусора.

В минувшем году в регионе прошло свыше 30 таких субботников, в которых приняли участие более 700 человек. Протяженность очищенной береговой линии составила почти 22 км.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в этом году на основании предложений органов местного самоуправления, предприятий и организаций министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области составлен план проведения мероприятий по очистке водных объектов и их берегов. Так, в весенне-осенний период запланировано более 70 субботников.

Перечень населенных пунктов, в которых состоятся мероприятия, а также данные контактных лиц для взаимодействия по вопросам участия в субботниках, приведены в плане на сайте ведомства.

Непосредственно министерством запланировано проведение природоохранных акций на таких водных объектах как река Роста, ручьи Чистый и Глубокий, озеро Окуневое.

Всех желающих северян приглашают присоединиться к мероприятиям в рамках акции «Вода России».