В Мурманской области продолжают открываться пункты вакцинации от COVID-19

На базе Кольской ЦРБ с сегодняшнего дня работают три прививочных пункта: в Коле, Мурмашах и Видяеве. Три новых прививочных пункта создано в удаленных населенных пунктах на юге области (Умба, Зеленоборский, Ковдор). Открыта запись на сайте «Госуслуги» в новые пункты в Кировске и Ловозере.

Актуальный список прививочных пунктов для вакцинации против COVID-19 в Мурманской области:

Мурманская городская поликлиника № 1

г.Мурманск, ул. Шмидта, 41/9.

Мурманская городская поликлиника № 2

г.Мурманск, ул. Морская, 9.

Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи

г.Мурманск, ул. Лобова, 10.

Областная клиническая больница им. П. А. Баяндина

г.Мурманск, ул. Павлова, 6/4.

Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск

ЗАТО г.Североморск, ул. Ломоносова, 10.

Кольская центральная районная больница

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 11;

пгт. Мурмаши, ул. Кайкова, 30;

п.Видяево, ул. Центральная, 16.

Печенгская центральная районная больница

г.Заполярный, ул. Юбилейная, 13б;

г.Никель, Больничный городок, 1.

Кандалакшская центральная районная больница

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 50;

с.Умба, ул. Беломорская, 23.

Зеленоборский ул. Магистральная, 30

пгт.Алакуртти, ул. Содружества, 17.

Мончегорская центральная районная больница

г.Мончегорск, пр. Металлургов, 35а.

г.Ковдор, ул. Кошица, 11

Оленегорская центральная городская больница

г.Оленегорск, ул. Строительная, 20.

Ловозерская центральная районная больница

Ловозерский район, п. Ревда, Кирова, 3.

Апатитско-Кировская центральная городская больница

г.Апатиты, ул. Бредова, 18,

г.Кировск, ул. Ленина, 28.

Прививочные кабинеты открываются на базе лечебных учреждений Мурманской области по мере их оборудования. Список будет регулярно обновляться.