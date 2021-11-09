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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.21 08:45

В Мурманской области продолжают открываться современные молодёжные пространства

До конца текущего месяца в Мурманской области откроется ещё три молодёжных пространства – в Ревде, Апатитах и Коле. Об этом вчера на оперативном совещании рассказал председатель регионального комитета молодежной политики Егор Хаценко.

Ремонтные работы и оснащение ещё шести креативных пространств в Оленегорске, Апатитах, Умбе, Североморске и Кандалакше будут завершены в декабре этого года. В связи с выявлением скрытых ремонтных работ, требующих капиталовложения, а также необходимостью дополнительного финансирования, открытие пространств в Мончегорске и Кандалакше перенесется на первый квартал 2022 года.

«Молодёжные пространства становятся местом притяжения молодых людей, в их стенах они могут не только полезно проводить время с единомышленниками, но и работать над общими проектами, продвигать личные марки, а также устраивать событийные мероприятия», – пояснил Егор Хаценко.

Как подчеркнул глава комитета молодёжной политики, для создания молодежных пространств разработаны правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета, предусмотрено финансирование, проведены конкурсные отборы, определены муниципальные образования – получатели субсидий, под каждого разработаны уникальные концепции оформления молодёжных пространств, объединенные общими принципами и идеями. На эти цели в текущем году выделено 35,5 млн рублей.

Так, первое молодёжное пространство открылось 15 октября в Ковдоре. За это время проведены десятки мероприятий – квизы, квартирники, форумы, беседы с показом кино, обучающие семинары. Пространство уже посетило 645 человек, преимущественно молодёжь в возрасте от 14 до 18 лет.

Кроме того, комитетом разработана концепция молодежных пространств под единым брендом «Сопки». В 2022 году будет открыто 8 таких молодёжных пространств (на эти цели будет направлено 40 млн рублей), в 2023 году – 5 пространств (24 млн рублей). К концу 2025 года на территории Мурманской области будет создана сеть из 33 молодёжных пространств (общая сумма 156 млн рублей).

Предполагаемый общий охват посетителей пространств на 2022 год составит 74 тысячи 250 человек, а к 2025 году увеличится до 110 тысяч 481 человека. Таким образом, к 2025 году посещать открытые молодёжные пространства будет более половины представителей молодёжи Мурманской области.

Напомним, создание точек притяжения для молодежного актива региона проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как отметил Егор Хаценко, такие площадки позволят усилить возможности муниципальных образований по организации содержательного досуга для подростков, а также по поддержке и развитию молодёжных инициатив. В молодёжных пространствах северяне смогут развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания, не покидая пределы родных городов.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, Андрей Чибис поручил держать на строгом контроле соблюдение запланированных сроков открытия пространств, а также обеспечить через портал «Наш Север» обратную связь с ребятами, их посещающими.

«Очень важно техзадание получать от ребят - тех, для кого мы эти пространства создаём. Делать не так, как нам кажется, а на основе обратной связи. Помещения сделать – это полдела, надо, чтобы они жили. А для этого просто ремонта недостаточно. И это ваша задача – понять интерес и потребность. Причём они могут быть очень разными в разных городах», – подчеркнул губернатор.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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