В Мурманской области продолжают работать дополнительные сервисы по вопросам коронавирусной инфекции

В период пандемии правительство Мурманской области организовало работу «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции и WhatsApp-приёмную по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за минувшую неделю колл-центр обработал 1424 звонка, а модераторы WhatsApp-приемной 707 сообщений. Большинство вопросов связаны со взаимодействием с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области и лечебными учреждениями региона.