В Мурманской области продолжают снижаться темпы регистрации COVID-19

В ходе оперативного совещания 14 марта министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев отметил, что за прошедшую неделю зафиксировано снижение темпов регистрации COVID-19 более чем на 37%.

«В настоящее время продолжаем возврат коечного фонда к оказанию медицинской помощи по основному профилю, так на прошлой неделе были свернуты 300 коек и теперь коечный фонд региона для лечения COVID-19 составляет 805 коек. Около половины коечного фонда свободно. С учётом складывающейся эпидситуации на территории региона эта работа будет продолжена», – рассказал Дмитрий Панычев.

Основное количество заболевших по-прежнему находится на амбулаторном лечении. На догоспитальном этапе работают 49 патронажных бригад в поликлиниках и 32 «ковидных» бригады скорой медицинской помощи. Продолжается прием в подразделениях неотложной помощи, реализованы и активно работают сервисы предварительной записи в «неотложку».

«Основная мера, которая позволит не снижаться уровню достигнутого в регионе коллективного иммунитета, – это вакцинация и своевременная ревакцинация через 6 месяцев. Все виды вакцин есть в наличии», – обратил внимание министр здравоохранения региона.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в Мурманской области работают 55 бригад, ежедневно вакцинацию проводят и мобильные пункты в торговых центрах Мурманска. Всего в регионе привито более 356,5 тысячи человек. Продолжается вакцинация подростков с 12 до 17 лет с согласия родителей, вакцинацию прошли более 550 человек.