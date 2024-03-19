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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.24 15:30

В Мурманской области продолжают встречаться длительные сроки отработки обращений граждан из соцсетей

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1098 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 998. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

Продолжают встречаться длительные сроки отработки обращений граждан. Например, 10 марта жительница Мончегорска сообщила, что с января просит расчистить снег на проезде вдоль школы №14. Администрация пообещала отработать сигнал к 14 марта, но далее перенесла срок на 18 марта.

12 марта житель Мурманска пожаловался на то, что не расчищен участок дороги в районе дома №32 по улице Нахимова. Образовалась колея и ямы. Администрация пообещала решить проблему только к 20 марта.

В блоке «ЖКХ» жители активнее всего обращались по вопросам, связанным с низкой температурой воздуха в квартирах.

«Наибольшее число сообщений поступило из ЗАТО г. Североморск. С 13 часов 13 марта до часа ночи 14 марта проводились ремонтные работы на сетях теплоснабжающей организации в районе Мурманского шоссе. В связи с чем была приостановлена подача теплоресурса потребителям зоны Верхняя Ваенга в Североморске. В настоящее время теплоноситель подан в сеть. Управляющими организациями проводится наладка систем центрального отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов», — пояснил Артём Марышев.

В блоке «Благоустройство» мурманчане обратили внимание на несвоевременную расчистку центральной лестницы от улицы Воровского к улице Буркова. Администрацию попросили принять меры по корректировке графика уборки лестницы, согласно пожеланиям жителей.

Одной из основных тем обращений в блоке «Дороги» стала расчистка дорог и тротуаров от снега и обработка их противогололедными материалами. Больше всего сообщений поступило из Оленегорска. Основная масса сигналов отработана, остальные — на контроле у органа местного самоуправления.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Выборы» вопросы в основном касались режима работы пунктов голосования и принадлежности адресов регистрации к определенным избирательным участкам. Избирательной комиссией Мурманской области даны исчерпывающие разъяснения пользователям по всем поступившим вопросам. Также в связи с поступающими вопросами в дни голосования при участии Центра управления регионом было проведено дополнительное информирование граждан в социальных сетях о том, где и когда они могут проголосовать.

 

 

 

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