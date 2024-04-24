Жителей Мурманской области приглашают написать международный «Диктант Победы»Министерство труда и соцразвития напоминает северянам о шестидневной рабочей неделе в апреле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.24 11:30

В Мурманской области продолжают встречаться задержки отработки обращений граждан в соцсетях

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 877 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 790. Об этом 22 апреля сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Хочу обратить внимание на длительные сроки решения вопросов жителей. 13 апреля жильцы дома №54 по улице Крупской в Мурманске попросили провести уборку придомовой территории. Специалисты управления Первомайского округа направили эту информацию в управляющую компанию, о принятых мерах обещают сообщить только к 26 апреля», — отметил Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» северяне обращались по вопросам, связанным с низкой температурой воздуха в квартирах. Наибольшее число сообщений поступило из Североморска. Отключения подачи теплоресурса были связано с проведением плановых ремонтных работ на теплосетях в п.г.т. Сафоново. Работы были завершены спустя несколько часов, подача ресурса восстановлена в полном объёме.

В блоке «Благоустройство» мурманчане сообщили, что в течение зимы снег складировался возле домов №№14 и 16 по улице Октябрьской. Проблема до сих пор остаётся нерешенной.

Также осталась без решения проблема, обозначенная жителями Североморска. Они рассказали, что Рябиновая аллея стала непроходимой из-за отходов от выгула домашних животных и мусора. Администрация не подключилась к решению проблемы загрязнения территории, а посоветовала североморцам сообщить в комитет по ветеринарии Мурманской области о нарушениях правил выгула домашних животных, зафиксировав факт этого нарушения на фото и собрав сведения о владельце животного.

В блоке «Дороги» северяне жаловались на ямы на дорогах. Больше всего сообщений на тысячу населения поступило из Североморска и Мурманска. Пользователям предоставляются разъяснения о включении дефектных участков в планы текущего ремонта автодорог.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Трудовой фронт Великой Отечественной». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Предлагаемые административным работникам зарплаты за 5 лет выросли на 60%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо повышаются, к официальному курсу американская валюта снизилась, евро вырос-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области продолжают встречаться задержки отработки обращений граждан в соцсетях-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика