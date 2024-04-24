В Мурманской области продолжают встречаться задержки отработки обращений граждан в соцсетях

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 877 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Отработано 790. Об этом 22 апреля сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Хочу обратить внимание на длительные сроки решения вопросов жителей. 13 апреля жильцы дома №54 по улице Крупской в Мурманске попросили провести уборку придомовой территории. Специалисты управления Первомайского округа направили эту информацию в управляющую компанию, о принятых мерах обещают сообщить только к 26 апреля», — отметил Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» северяне обращались по вопросам, связанным с низкой температурой воздуха в квартирах. Наибольшее число сообщений поступило из Североморска. Отключения подачи теплоресурса были связано с проведением плановых ремонтных работ на теплосетях в п.г.т. Сафоново. Работы были завершены спустя несколько часов, подача ресурса восстановлена в полном объёме.

В блоке «Благоустройство» мурманчане сообщили, что в течение зимы снег складировался возле домов №№14 и 16 по улице Октябрьской. Проблема до сих пор остаётся нерешенной.

Также осталась без решения проблема, обозначенная жителями Североморска. Они рассказали, что Рябиновая аллея стала непроходимой из-за отходов от выгула домашних животных и мусора. Администрация не подключилась к решению проблемы загрязнения территории, а посоветовала североморцам сообщить в комитет по ветеринарии Мурманской области о нарушениях правил выгула домашних животных, зафиксировав факт этого нарушения на фото и собрав сведения о владельце животного.

В блоке «Дороги» северяне жаловались на ямы на дорогах. Больше всего сообщений на тысячу населения поступило из Североморска и Мурманска. Пользователям предоставляются разъяснения о включении дефектных участков в планы текущего ремонта автодорог.

Фото: https://gov-murman.ru