В Мурманской области продолжаются дорожные работы по народной программе «На Севере – жить!»

В Кольском округе в городе Кола в рамках народной программы на проспекте Защитников Заполярья обновят асфальт на участке от железнодорожного переезда до моста через реку Тулома. Подрядчик уже приступил к снятию дорожного покрытия. Также будет выровнен асфальт на прилегающих тротуарах - в местах, где часто образуются лужи. Асфальтирование проспекта проводится поэтапно, по полосам движения, в часы наименьшей загрузки центральной улицы, чтобы не создавать трудности для автомобилистов. Всего в этом году в Кольском округе запланирован ремонт 15 участков дорог общей площадью более 17,9 тысячи кв. метров.

В Апатитах подрядная организация продолжает ямочный ремонт на улицах Ленина, Северная, Космонавтов и Победы. Предварительный объём работ по выявленным дефектам составляет 780 кв. метров, завершить их планируется к 1 июня.

В Кандалакшском округе полностью завершён ямочный ремонт. 11 объектов находятся в высокой степени готовности. В настоящее время активно ремонтируются участки дорог на улицах Кировская, Мурманская с обновлением тротуара и устройством парковки, а также на улице Курасова, где для удобства пешеходов появится новый тротуар. Всего в работе остаются ещё 5 участков дорог в Кандалакше и 3 в Зеленоборском.

В Североморске завершён ремонт на проездах в районе улиц Сивко и Сгибнева. В активной фазе сейчас находится улица Душенова - там идёт фрезерование дорожного полотна.

