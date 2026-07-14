В Мурманской области продолжаются дорожные работы в рамках народной программы «На Севере – жить!» и программы реновации ЗАТО

В Заозерске продолжается обновление участка автодороги на улице Мира – от пересечения с улицей Колышкина до дома №19.

Подрядная организация выполняет земляные работы по подготовке к монтажу бордюрного камня, формирует основание под укладку тротуара. Также для установки столбов освещения в грунт заложены трубы-закладные. Работы стартовали в соответствии с графиком и ведутся по программе реновации ЗАТО, которая направлена на улучшение качества жизни в закрытых административно-территориальных образованиях.

Также идет полным ходом дорожная кампания в Терском округе в рамках народной программы «На Севере – жить!».

Полностью завершены работы в посёлке Умба на улицах Ударников, Горной и Пионерской. В высокой степени готовности находятся улицы Совхозная и Северная.

Завершён ремонт в селе Варзуга на участке от региональной дороги до Успенской церкви, а также в селе Кашкаранцы, где отремонтирована дорога в населённом пункте.

Обновление дорожного покрытия повышает комфорт и безопасность движения, улучшает транспортную доступность населённых пунктов, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571051/#&gid=1&pid=8