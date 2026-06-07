В Мурманской области продолжаются еженедельные рейды по превентивному контролю за состоянием многоквартирных домов

По поручению губернатора Андрея Чибиса Министерство энергетики и ЖКХ региона проверяет проблемные точки, не дожидаясь массовых жалоб граждан. Очередной, третий по счёту, рейд прошёл в Ленинском округе Мурманска.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова совместно с депутатами и главой Ленинского округа оценила состояние дома №79 по улице Александра Невского. Это девятиэтажное панельное здание 1971 года постройки, в котором расположено 72 квартиры. Обслуживает дом управляющая организация ООО «Домовед».

В ходе осмотра многоквартирного дома и придомовой территории, а также прямого диалога с жителями был зафиксирован ряд нарушений, требующих оперативного вмешательства. ООО «Домовед» поручено устранить течь кровли и межпанельных швов, выполнить работы по текущему ремонту ступеней входной группы первого подъезда. ООО «Северные жилищные системы» поручено установить люк на колодце на углу дома №83 по ул. Александра Невского со стороны дворового фасада, принять меры по восстановлению колодца и установки люка на углу дома №83 по ул. Александра Невского со стороны главного фасада, восстановить ограждение отсека для крупногабаритного мусора на контейнерной площадке за домом №83 по ул. Александра Невского, выполнить уборку зелёной зоны и покос травы за контейнерной площадкой в районе дома №83 по ул. Александра Невского.

Глава Ленинского округа г. Мурманска Вера Павлова взяла в работу вопрос по засыпке ямы в районе объекта «Заря» на Невского, 81 и организации освещения со стороны главных фасадов многоквартирных домов №75, №79, №83 по ул. Александра Невского.

«Эффективный контроль за содержанием общего имущества многоквартирного дома начинается с самих жителей. Рекомендуем избрать совет дома — это позволит не только влиять на работу УК, но и участвовать в программах благоустройства. В качестве конкретного шага предлагаю рассмотреть подачу заявки на участие в региональном проекте «На Севере — твой проект», который помогает реализовать инициативы по комплексному развитию дворовых пространств. Без инициативы самих граждан положительные изменения практически невозможны», — отметила по итогам рейда Элина Акулова.

Вместе с первым заместителем министра в рейде также приняли участие депутат Мурманского городского Совета Сергей Коробков. Все зафиксированные замечания взяты на контроль до полного устранения.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, такие рейды проходят на еженедельной основе. Ранее проверки прошли в Первомайском и Октябрьском округах. Первый рейд прошёел на улице Героев Рыбачьего, где УК «Решение» был дан ряд поручений. На сегодняшний день уже устранена причина подтопления подвала и выполнены работы по замене тройника внутридомовой системы водоотведения в одной из квартир, работы продолжаются.

Также рейд был проведен на улице Полярные Зори, УК «Северия» поручено провести экспертизу кровли и фасада для переноса сроков капитального ремонта. Исполнение данных поручений находится на контроле Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569091/#&gid=1&pid=1