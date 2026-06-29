В Мурманской области продолжаются еженедельные рейды по превентивному контролю за состоянием многоквартирных домов

По поручению губернатора Андрея Чибиса Министерство энергетики и ЖКХ региона проверяет многоквартирные дома, не дожидаясь жалоб граждан. Очередной, шестой по счёту, рейд прошёл в Ленинском округе Мурманска.

В этот раз Элина Акулова совместно с депутатами и администрацией города проверила содержание дома на ул. Свердлова, 50.

В ходе диалога жители дома обратили внимание представителей власти на многолетние системные нарушения в работе управляющей организации. Среди основных претензий — протекающая кровля, ненадлежащее состояние чердачного помещения, критический износ инженерных сетей, регулярное затопление подвала канализационными стоками, разрушение отмостки из-за постоянных протечек из подвала, негерметичные межпанельные швы, неисправная система вентиляции, аварийное состояние входных групп подъездов, отсутствие ремонта в подъездах.

«Жители собрались на встречу, несмотря на рабочий день. Их эмоции — это накопившаяся за годы боль, и мы прекрасно это понимаем. Люди годами живут в доме, который из-за отсутствия систематического содержания разрушается. Жители передали мне коллективное обращение, на основании которого, с учётом многочисленных нарушений при содержании общего имущества многоквартирного дома, в кратчайшие сроки в отношении управляющей организации Министерством будет проведена внеплановая выездная проверка, а также приняты меры административного воздействия. В рамках превентивных рейдов Министерство отрабатывает с управляющими организациями устранение нарушений в рамках профилактики нарушения лицензионных требований, но в случае с этим домом, с учетом многочисленных нарушений, допущенных управляющей организацией при содержании общего имущества многоквартирного дома, принято решение о проведении проверки», — сообщила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Элина Акулова.

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области отмечает, что превентивные рейды, инициированные губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, проводятся еженедельно с мая текущего года для оперативного выявления проблем в сфере ЖКХ и прямого диалога с жителями.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570200/#&gid=1&pid=1