В Мурманской области продолжаются еженедельные рейды по превентивному контролю за состоянием многоквартирных домов

По поручению губернатора Андрея Чибиса Министерство энергетики и ЖКХ региона проверяет многоквартирные дома, не дожидаясь жалоб граждан. Очередной рейд прошёл в Первомайском округе Мурманска.

Представители министерства совместно с депутатами и представителями администрации города проверили работу управляющей компании ООО «Решение» и содержание двух многоквартирных домов по ул. Героев Рыбачьего №33 и №34. Жители пришли на встречу подготовленными, чётко изложив накопившиеся проблемы.

В ходе диалога были озвучены системные нарушения в работе управляющей организации. Среди основных претензий — устойчивый запах из подвала, неудовлетворительная работа системы водоснабжения (слабый напор), протечки кровли и межпанельных швов. Также жители пожаловались на забитый мусоропровод, наличие грызунов и насекомых, на проблемы с вывозом мусора. Кроме того, отмечены неудовлетворительное состояние детской площадки и ограждений палисадников, требующих ремонта и покраски.

«Жители пришли очень активные и подготовленные, они детально обозначили каждую проблему. Мы видим, что люди заинтересованы в наведении порядка, и это ценно. По итогам встречи мы рекомендовали избрать советы многоквартирных домов, чтобы эффективнее взаимодействовать с управляющей организацией и контролировать выполнение работ по договору управления. Все замечания зафиксированы, управляющей организации даны поручения с конкретными сроками устранения нарушений», — прокомментировала первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Элина Акулова.

Как отмечает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, превентивные рейды, инициированные губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, проводятся еженедельно с мая текущего года для оперативного выявления проблем в сфере ЖКХ и прямого диалога с жителями.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570990/#&gid=1&pid=3