В Мурманской области продолжаются комплексные командно-штабные учения, в основе которых почти реальный сценарий

На территории Мурманской области продолжаются комплексные командно-штабные учения. В рамках второго этапа реализована отработка практических мероприятий сил и средств Мурманской территориальной подсистемы РСЧС по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Поступила вводная, что из-за комплекса неблагоприятных метеоявлений произошла авария в акватории Мурманского морского порта с участием танкера-накопителя «Кола» с последующим пожаром и разливом нефтесодержащих продуктов.

Также сообщалось об условно пострадавших пяти членах экипажа, у которых наблюдаются признаки новой коронавирусной инфекции. После получения сигнала взаимодействующие организации и Главное управление МЧС России по Мурманской области были переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Для координации сил и средств территориальной подсистемы РСЧС на месте условного происшествия развёрнут Подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Мурманской области.

Происходит подготовка к ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.

Совместными усилиями взаимодействующих структур и подразделений заполярного главка предстоит организовать тушение «пожара», эвакуацию пострадавших, их последующую госпитализацию, а также локализацию разливов нефти путём установки боновых заграждений и сбор нефтешлама в акватории Кольского залива.