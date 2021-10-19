В Мурманской области продолжаются курсы по повышению цифровой грамотности населения в центрах «МФЦифра»

Записаться к врачу через интернет, получить пенсионные льготы оформить справку, получить паспорт, записать внука в детский сад и школу – все это можно сделать, не выходя из дома на портале «Госуслуги».

Курсы по повышению цифровой грамотности населения продолжаются в центрах цифровых компетенций «МФЦифра». К услугам слушателей три основных направления обучения: социальные сети и их возможности; применение интернет-порталов госуслуг в повседневной жизни; формирование ответственного финансового поведения.

Расписание опубликовано на сайте МФЦ Мурманской области по ссылке: https://www.mfc51.ru/site/assets/files/2518/infografika_grafik_obucheniia_oktiabr_-dekabr_2021.pdf. Запись на обучение по телефону 8 (8152) 99-40-40.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году вклад в работу по повышению компьютерных компетенций у жителей внесли региональные СМИ. Редакции при поддержке правительства Мурманской области реализовали проект «Поколение +». 20 северян старшего поколения прошли обучающий курс: приобрели базовые компьютерные навыки, научились пользоваться социальными сетями и порталами «Госуслуги» и «Наш Север», узнали о правилах безопасности в сети Интернет, освоили новые способы общения и источники информации.