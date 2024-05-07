В Мурманской области продолжаются мероприятия в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В посёлке Междуречье у памятника на братской могиле советских воинов, умерших в госпитале 14-й армии в посёлке Лавна, и монумента норвежским патриотам, погибшим в борьбе с фашизмом в годы Второй мировой войны, состоялся митинг. В нём принял участие первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, руководитель некоммерческого фонда ветеранов Федеральной службы безопасности «Щит», почётный гражданин Мурманской области Геннадий Гурылев, представитель МИД России в г. Мурманске Евгений Галкин, глава сельского поселения Междуречье Ирина Корешкова, сотрудники и ветераны органов безопасности, учащиеся.

- Близится 79-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Это день нашей общей памяти о том, как наши отцы и деды вместе шли фронтовыми дорогами, вместе сражались, трудились, не думая о наградах, званиях и славе, - отметил Владимир Мищенко. - Вместе с советскими солдатами за свою страну сражались и наши северные соседи – норвежские партизаны, которые внесли свой вклад в разгром врага.

Парламентарий подчеркнул, что память об общей Победе, о великом подвиге наших предков, является той связующей нитью, которая объединяет не только разные поколения, но и разные народы.

- Пусть связь времен никогда не прерывается, а подвиг советского солдата служит духовной опорой для россиян и символом величия нашей страны, - сказал он.

Завершился митинг минутой молчания и возложением венков и цветов к памятникам.

В этот день памятные мероприятия прошли также на территории мемориальных комплексов «Долина Славы» и «Титовский рубеж». В них приняла участие депутат регионального парламента Любовь Черепанова.

- Великая Отечественная война сплотила наш народ во имя одной цели – победы над фашизмом, пробудила высочайший патриотизм и отвагу, - сказала она. - Пример поколения победителей навсегда останется для нас нравственным ориентиром, на который сегодня равняются и наши воины, защищающие независимость России в рамках специальной военной операции.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/21f/jzjoortvqygxtlpauxiid62nrznkdex9.JPG