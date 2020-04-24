В Мурманской области продолжаются противоэпидемические мероприятия

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции специалистами Невского спасательного центра производится специальная обработка дезинфицирующим составом зданий и помещений. Это не только объекты с массовым пребыванием людей, но и административные здания подразделений реагирующих ведомств.

Напомним, для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией в Заполярье работает группировка специалистов Ногинского и Невского спасательных центров, отряда «Центроспас», а также личный состав ГУ МЧС России по Мурманской области.