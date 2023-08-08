В Мурманской области продолжаются работы на объектах благоустройства

В этом году в Мурманской области продолжаются работы по капитальному ремонту дворовых территорий. Запланировано благоустройство территорий, прилегающих к 122 многоквартирным домам. Ряд объектов уже сдан подрядчиками в Ковдорском муниципальном округе, Коле, Ревде, Ловозере, Молочном, Полярных Зорях, Оленегорске, Мончегорске, Кандалакше, Апатитах.

Отдельно для улучшения качества жизни северян, где работы по капремонту планируется в будущем, производится ямочный ремонт дворовых проездов. Он затронет 333 многоквартирных дома. Работы уже завершены в Ревде и Ловозере, более 90% готовность в Кировске, Полярных Зорях и ЗАТО Островной.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», плана «На Севере – жить» благоустраиваются восемь новых общественных пространств в шести муниципалитетах региона. Кроме того, продолжаются работы по реализации двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях в Оленегорске и Ковдоре. Отметим, что именно Ковдор стал победителем упомянутого конкурса и в этом году, наравне с третьим этапом благоустройства бульвара Энергетиков в городе атомщиков - Полярных Зорях.

На минувшей неделе в Мурманске состоялось торжественное открытие III фестиваля уличного искусства «РОСТ», который проводится при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В течение двух недель в областном центре работают 12 команд из восьми регионов России и республики Беларусь, которые создадут 12 новых муралов. Также они создаются в рамках проекта благоустройства «Наш Мурманск» и стратегического плана «На Севере – жить».

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в рамках масштабной работы по установке детских игровых и спортивных комплексов в 2023 году в регионе будут благоустроены и установлены ещё 74 площадки в 13 муниципальных образованиях. Например, уже состоялось торжественное открытие детского комплекса в ЗАТО город Заозерск на улице Флотских Строителей, также установлено оборудование скейт-комплексов в Спутнике и Печенге.

Фото: https://gov-murman.ru