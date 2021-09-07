Новые меры поддержки жилищного строительства позволят улучшить условия жизни более 1000 семей Мурманской областиК системе теплоснабжения подключено 99% многоквартирных домов Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.21 16:00

В Мурманской области продолжаются работы по капитальному ремонту дворовых территорий

В Мурманской области в активной фазе находятся работы по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. Всего в этом году предстоит благоустроить территории 250 МКД в 28 муниципальных образованиях.

Работы уже завершены на ряде объектов. Так, например, в городе Полярные Зори строители благоустроили территории дворов по адресам пр. Нивский, 1,5,6, а также по улице Энергетиков, 29. Во всех дворах заменены бордюрные камни и дорожное покрытие внутридворовых проездов и тротуаров, где требовалось – был осуществлен посев газонов. У дома 6 на Нивском проспекте появились новые лавочки и урны.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, общая стоимость работ в городе атомщиков составляет порядка 27 миллионов рублей на условиях софинансирования из областного, местного бюджета и внебюджетных источников.

«Ремонт дворовых территорий проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Полярных Зорях в этом году таких дворов – 10, 4 из которых уже полностью преобразились. Уже на этой неделе подрядчики приступают к асфальтированию дворовых территорий  домов 6, 15 и 26а по улице Ломоносова. Остальные дворовые территории находятся на финальной стадии», – сообщил глава города Максим Пухов.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Второе дыхание». Художественный сериал, 4 серия (16+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 32 копейки, доллар укрепился почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика