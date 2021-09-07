В Мурманской области продолжаются работы по капитальному ремонту дворовых территорий

В Мурманской области в активной фазе находятся работы по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. Всего в этом году предстоит благоустроить территории 250 МКД в 28 муниципальных образованиях.

Работы уже завершены на ряде объектов. Так, например, в городе Полярные Зори строители благоустроили территории дворов по адресам пр. Нивский, 1,5,6, а также по улице Энергетиков, 29. Во всех дворах заменены бордюрные камни и дорожное покрытие внутридворовых проездов и тротуаров, где требовалось – был осуществлен посев газонов. У дома 6 на Нивском проспекте появились новые лавочки и урны.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, общая стоимость работ в городе атомщиков составляет порядка 27 миллионов рублей на условиях софинансирования из областного, местного бюджета и внебюджетных источников.

«Ремонт дворовых территорий проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Полярных Зорях в этом году таких дворов – 10, 4 из которых уже полностью преобразились. Уже на этой неделе подрядчики приступают к асфальтированию дворовых территорий домов 6, 15 и 26а по улице Ломоносова. Остальные дворовые территории находятся на финальной стадии», – сообщил глава города Максим Пухов.