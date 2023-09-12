В Мурманской области продолжаются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. О результатах, достигнутых на сегодняшний день, и планах на 2024 год в своем докладе на оперативном совещании 11 сентября сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

В 2023 году региональным оператором выполняются услуги и работы по капитальному ремонту в 16 муниципалитетов региона на общую сумму 3,8 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей (42%) – средства областного бюджета, в том числе в рамках плана «На Севере – жить».

На данный момент полностью завершена приёмка работ в 78 домах по 140 видам работ. Это капитальный ремонт фасадов, крыш, подвалов и фундаментов, а также внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, замена теплообменников и индивидуальных тепловых пунктов.

«Строители набрали хороший темп работы. По существенному объёму работ фактически ремонты завершены, ведётся оформление документов», – пояснила Юлия Барсукова.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, немаловажной частью работы фонда также является капитальный ремонт домов, расположенных в исторической части столицы Кольского Заполярья. Так, на данный момент уже завершён ремонт четырёх крыш и одного фасада.

В 2024 году в Мурманской области предусмотрено выполнение 363 видов работ по капитальному ремонту в 99 многоквартирных домах на общую сумму 1,3 млрд рублей.

«Хочется отметить процент законтрактованных работ и размещенных электронных аукционов на выполнение работ, предусмотренных краткосрочным планом на 2024 год. Он является самым высоким за весь период реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта.

«Следите за тем, чтобы все дома были доделаны. С учётом новых, на капитальный ремонт которых у нас получилось изыскать дополнительные деньги и по которым работы можно производить, в том числе в зимние время. Уделите, пожалуйста, особое внимание на исполнение текущих контрактов и своевременное заключение новых», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru