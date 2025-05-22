В Мурманской области продолжаются работы по обустройству освещения

В Мурманской области продолжаются работы по освещению региональных дорог, которые являются важным шагом в повышении безопасности дорожного движения.

В Кольском районе начались работы по освещению подъезда к пристани Абрам-Мыс. Данные мероприятия проводятся в соответствии с Контрактом жизненного цикла, который подразумевает не только устройство освещения, но и его содержание в течение установленного периода времени после завершения работ.

Мероприятия, предусмотренные контрактом, реализуются поэтапно, всего запланировано восемь этапов. Первые пять – работы по устройству освещения, а последующие – содержание линии электроосвещения.

В настоящее время завершились подготовительные мероприятия и начались монтажные работы первого этапа: разработка котлована, устройство щебеночной подушки под опоры, заливка фундаментов бетонным раствором, обратная засыпка грунта вокруг опор.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, всего будет смонтировано 26 новых опор с современными светодиодными лампами на специальных кронштейнах. Это обеспечит комфортное передвижение автомобилистов даже в условиях полярной ночи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/