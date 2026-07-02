В Мурманской области продолжаются работы по ремонту мостовых сооружений в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Президентский проект направлен на создание безопасной и современной дорожной сети, и мосты — её важнейшая часть. Ремонтные бригады одновременно работают на четырёх мостовых объектах.

На мостовом переходе через ручей на автодороге Кола — Серебрянские ГЭС работы сосредоточены на левой стороне сооружения. Подрядчик продолжает демонтажные работы: разбор старых конструкций (шкафной стенки и открылка) на второй опоре. В настоящее время мостовики наносят на балки пролётного строения специальный ремонтный состав для восстановления поверхностей.

На этой же дороге на мосту через реку Териберка работы ведутся на правой стороне. Мостовики выполняют работы по окраске металлических и бетонных конструкций, чтобы защитить их от коррозии, бетонирование важных узлов на первой опоре и уже приступили к выравниванию проезжей части на всех пролётах.

На мосту через реку Западная Лица на автоподъезде к Заозерску начался цикл подготовки поверхностей. Мостовики очищают металлоконструкции пескоструйным методом до высокой степени чистоты под будущую окраску. Также монтируют деформационные швы и заливают монолитные участки пролетов.

На путепроводе через автомобильную дорогу мостового перехода через Кольский залив продолжаются работы по разборке деформационных швов над опорами, демонтажу балок, очистке пролетных строений и защите их ремонтным составом.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на всех объектах специалисты уделяют особое внимание соблюдению технологий и, конечно, безопасности. Это важно для того, чтобы новые и отремонтированные мосты служили жителям региона долгие годы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570410/#&gid=1&pid=3