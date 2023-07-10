В Мурманской области продолжаются рейдовые мероприятия по охране водных биологических ресурсов и объектов животного мира

В регионе продолжаются рейдовые мероприятия по охране водных биологических ресурсов и объектов животного мира. Патрулирование рыболовных участков на постоянной основе осуществляется тремя межведомственными группами в составе сотрудников регионального Минприроды, специалистов Североморского территориального управления Росрыболовства, полиции и общественных инспекторов.

С 3 по 6 июля межведомственными группами в ходе рейдовых мероприятий по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Печенгского округа, а также Терского, Кандалакшского, Кольского районов выявлено 21 нарушение Правил рыболовства; одно нарушение Правил охоты. Изъято 21 орудие лова, одно охотничье огнестрельное оружие и 99 патронов к нему.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, по результатам рассмотрения дел нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

О фактах незаконного лова северян просят сообщать на горячую линию рыбоохраны по Мурманской области по телефону 8(81553) 3-62-49.

Фото: https://gov-murman.ru