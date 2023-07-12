В Мурманской области продолжаются рейдовые мероприятия по охране водных биологических ресурсов и объектов животного мира

Патрулирование рыболовных участков на постоянной основе осуществляется тремя межведомственными группами, в составе которых работают сотрудники регионального минприроды, специалисты Североморского территориального управления Росрыболовства, полиция и общественные инспекторы.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, с 8 по 10 июля межведомственными группами в ходе рейдовых мероприятий на территории Печенгского округа, а также Терского, Кандалакшского и Кольского районов выявлено 25 нарушений правил рыболовства, изъято 25 орудий лова.

По результатам рассмотрения дел нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

О фактах незаконного лова северян просят сообщать на «горячую линию» рыбоохраны по Мурманской области по телефону 8(81553) 3-62-49.

Фото: https://gov-murman.ru