В Мурманской области продолжаются рейды по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства

С 18 по 24 мая инспекторы регионального центра лесного и экологического контроля провели 31 рейд на территории охотничьих угодий Мурманской области.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы выявили один случай нарушения правил охоты.

Также должностные лица регионального центра совместно с сотрудниками Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели природоохранные рейды по контролю за соблюдением правил рыболовства.

По итогам проверок выявлено 5 случаев, связанных с нарушением обязательных правил рыболовства. В ходе мероприятий наложены аресты на лодки с мотором, а также предъявлен ущерб на сумму 29500 рублей.

Рейдовые мероприятия в Мурманской области продолжаются.

