В Мурманской области продолжаются соревнования VI Национального чемпионата «Абилимпикс»
24 и 25 ноября состоялись соревнования по 12 компетенциям VI Национального чемпионата «Абилимпикс».
Студенты соревновались в компетенциях «Поварское дело», «Экономика и бухучет», «Веб-разработка (программирование)», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Кондитерское дело», «Столярное дело», «Обработка текста».
Школьники выступили в компетенциях «Бисероплетение», «Фотограф-репортер», «Массажист», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Кондитерское дело».
Как сообщает региональное Министерство образования и науки, результаты соревнований станут известны 29 ноября на торжественной церемонии закрытия Национального чемпионата. За ходом чемпионата можно следить в группе Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Мурманской области в сети «ВКонтакте».