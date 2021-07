В Мурманской области продолжаются соревнования второго сезона «Arctic Cyber Games»

Подведены итоги голосования за игры, которые будут представлены в четвертом этапе второго сезона соревнований по киберспорту «Arctic Cyber Games». На протяжении 11 дней - с 9 по 20 июля - в группе турнира участники отбирали игры в дисциплинах «мобильные шутеры» и «боевые арены» — по три в каждой дисциплине. Из предложенных вариантов (шутеры: PUBG, World of Tanks, Valorant и боевые арены: League of Legends, World of Tanks, Heroes of the Storm ) в турнирную сетку четвертого этапа вышли две игры, набравшие наибольшее количество голосов: «World Of Tanks» и «PUBG».

24 июля стартует регистрация участников, которая продлится до 9 августа. Квалификационные игры пройдут 10 августа, а 11 августа участники сразятся в финальных состязаниях.

Победители и призёры в каждой дисциплине будут награждены подарочными сертификатами на спортивные товары.

Напомним, в сентябре 2020 года для любителей видеоигр региональным Министерством спорта впервые были проведены соревнования по киберспорту «Arctic Cyber Games». К участию допускались все желающие киберспортсмены Заполярья, достигшие 14 лет. В связи с высокой востребованностью с февраля по декабрь этого года организован второй сезон игр. Мероприятие проходит поэтапно. Участники методом голосования сами определяют игры следующего периода.