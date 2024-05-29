В Мурманской области продолжаются усиленные мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону

Правительство Мурманской области уделяет особое внимание подготовке к пожароопасному сезону. В понедельник в ходе оперативного совещания с докладом выступил заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Мурманской области Артем Долгов.

По словам Артема Николаевича, пожароопасный сезон продлится ориентировочно с 15 мая по 15 сентября 2024 года. В мае-июне будет преобладать 1-3 региональный класс пожарной опасности, в отдельные периоды с сухой и теплой погодой возможно установление 4 класса. Для июля-августа характерен 3-4 класс пожарной опасности, с учётом температурных вспышек и максимального количества гроз в отдельных районах Кольского полуострова возможен самый опасный 5 класс.

«Для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами в 2024 году, к привлечению запланирована группировка сил и средств, состоящая из сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Мурманской области и взаимодействующих структур общей численностью 5 тысяч 377 человек и 892 единицы техники», – рассказал заместитель губернатора.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками и лесными пожарами, созданы резервы финансовых и материальных ресурсов.

Как отмечает Министерство региональной безопасности Мурманской области, комплексная проверка готовности РАСЦО Мурманской области, проведённая в марте, показала, что система оповещения готова к выполнению задач и обеспечивает оповещение населения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru