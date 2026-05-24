В Мурманской области продолжаются занятия Школы будущих родителей в рамках губернаторского проекта «На Севере малыш»

Школа будущих родителей будет работать все летние месяцы без перерыва на каникулы, чтобы семьи могли получать непрерывную информационную поддержку.

Встречи проходят в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки по адресу: г. Мурманск, ул. Буркова, 30. Программа Школы отвечает на главные вопросы будущих мам и пап, помогая подготовиться к рождению ребёнка.

В июне пройдут лекции о правильном планировании беременности и преодолении бесплодия (9 июня), а также о питании и физической активности (16 июня). Завершится месяц 30 июня занятием по грудному вскармливанию, где обсудят его пользу, популярные мифы и секреты первого прикладывания.

Июльская программа посвящена подготовке к родам и первому месяцу жизни младенца. 14 июля эксперты расскажут об обустройстве быта и покупке вещей первой необходимости. 28 июля пройдёт занятие по подготовке к родам: специалисты подробно разберут все их этапы, а также особенности естественного процесса и операции кесарева сечения.

В августе особое внимание уделят вопросам безопасности и комфорта. 11 августа слушатели узнают, как организовать безопасный сон ребенка дома, а также как выбирать и стерилизовать бутылочки. Летний курс завершится 25 августа лекцией о методах обезболивания в родах, включая точечный самомассаж, и подробным разбором родовой сумки для беременной и подарка новорожденному.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, если вы не можете присутствовать лично, подключайтесь к прямым онлайн-трансляциям по ссылке

Вся необходимая информация о предстоящих мероприятиях будет размещаться на информационных ресурсах министерства здравоохранения Мурманской области, пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» и в афише «Наш Север».

 

 

Фото: https://vk.com/sopki.family51?z=photo-222551426_457244829%2Fwall-222551426_4439

