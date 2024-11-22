В Мурманской области продолжится развитие жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры

Об этом шла речь в Мурманской областной Думе при обсуждении проекта областного бюджета на заседании комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ под председательством Михаила Павлова. В центре внимания депутатов – государственные программы «Комфортное жильё и городская среда», «Формирование современной городской среды», «Развитие энергетики и коммунального хозяйства».

Порядка 13,5 миллиарда рублей предусмотрено на реализацию государственной программы «Комфортное жильё и городская среда» в 2025 году. Выделенные средства позволят завершить начатое ранее жилищное строительство, реализовать мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, строительству пяти детских садов, ремонту подъездных дорог регионального или межмуниципального значения, строительству очистных сооружений, капитальному ремонту 60 многоквартирных домов, объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

- В целом в муниципальных образованиях области продолжится обновление жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры, - подчеркнул Михаил Павлов. – Будут профинансированы практически все направления программы, которые реализуются в этом году. Показали свою эффективность и продолжатся мероприятия по ямочному ремонту дворовых проездов, а также проекты по поддержке местных инициатив. Благодаря работе губернатора с федеральным центром нам выделяется на следующий год 4,8 миллиарда рублей на закупку мазута, что позволит уверенней пройти отопительный сезон.

В следующем году продолжится капитальный ремонт школ. На эти цели на ближайшие два года на 11 школ выделено из областного и федерального бюджетов 924,2 млн рублей. С помощью федеральной поддержки на 2025 год предусмотрены средства в размере 8545,7 млн рублей на реализацию мероприятий реновации ЗАТО.

На реализацию государственной программы «Развитие энергетики и коммунального хозяйства2 предусмотрено на 2025 год бюджетных средств в объеме почти 8, 5 миллиардов рублей. Более 90 миллионов рублей будет направлено на предоставление субсидий муниципальным образованиям Мурманской области на обеспечение нефтепродуктами и топливом удаленных населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов.

Комитет рекомендовал принять законопроект об областном бюджете в первом чтении.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31246/