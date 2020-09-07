В Мурманской области продолжится реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавируса

В регионе продолжится реализация антикризисных мер поддержки малого и среднего предпринимательства для снижения негативных последствий развития коронавирусной инфекции. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Участники мероприятия также обсудили проблемы и механизмы дальнейшего стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории области.

«Сегодня уже фактически сняты все ограничения, кроме тех, которые сохранились в отношении кинотеатров, точек общественного питания внутри торговых центров и массовых мероприятий. Более того, если позволит ситуация, то мы сможем скорректировать ещё ряд ограничений. Тем не менее, наша ключевая задача – поддержать малый и средний бизнес в тяжелый для них период, дать возможность и стимул для их развития», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В этом году для субъектов малого и среднего предпринимательства были предусмотрены налоговые преференции. В регионе снизили дифференцированные ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения: до 1% – если объектом налогообложения являются доходы, до 5% – если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Кроме того, с начала года для индивидуальных предпринимателей был расширен перечень видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. В два раза была снижена стоимость 1 кв. м площади при сдаче в аренду нежилых помещений.

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области также разработало на текущий год программу поддержки самозанятых граждан, в рамках которой у них появилась возможность получить финансовую, имущественную и консультационную поддержку в центре «Мой бизнес». Как отметил Дмитрий Филиппов, на 1 сентября 2020 года в Мурманской области зарегистрирован 2631 самозанятый.

В этом году новым видом поддержки предпринимательских инициатив стал конкурс «Губернаторский стартап», в рамках которого участники смогли получить не только безвозмездный грант в размере до 1 млн рублей, но и право на микрозайм до 1 млн рублей под 4% годовых. Победителями конкурса были признаны 19 заявок.

Для действующих предпринимателей также был организован конкурс грантов на приобретение франшизы. На этот вид поддержки было предусмотрено 3 млн рублей. Максимальная сумма на одного получателя составила 1 млн рублей при условии софинансирования участником не менее 20% расходов на реализацию собственного проекта.

В рамках антикризисных мер для субъектов малого и среднего предпринимательства был предусмотрен и антикризисный микрозайм в размере 1 млн рублей на два года под 1% годовых. По состоянию на 4 сентября уже подписано 185 договоров на сумму более 170 млн рублей.

Более 4900 субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность самостоятельно и с применением наемных работников, в этом году получили единовременные выплаты на общую сумму более 207 млн рублей.

Как сообщил заместитель губернатора Дмитрий Филиппов, большая часть субъектов малого и среднего предпринимательства уже возобновила свою деятельность и находится в стадии восстановления рабочих процессов. Тем не менее, министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области проводит работу с органами местного самоуправления по выявлению наиболее острых вопросов и проблем, которые препятствуют развитию сектора малого и среднего предпринимательства.