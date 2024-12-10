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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.24 11:30

В Мурманской области продолжится реализация популярной среди наших жителей программы «На Севере – твой проект»

Вчера на оперативном совещании в правительстве региона рассмотрели отчёт благоустройства и создания комфортной городской среды на территории Мурманской области в 2024 году в рамках плана «На Севере – жить» и реализации национальных проектов. Губернатор Андрей Чибис отметил масштаб уже выполненных мероприятий.

«За пять лет мы обновили около трети дворов в Мурманской области, залатали почти 170 тысяч квадратных метров ям, обновили и установили более 400 детских игровых и спортивных комплексов, установили архитектурно-художественную подсветку на более 100 зданиях не только в Мурманске, но и других городах региона, создали шесть видовых площадок. Мы получаем обратную связь от жителей и понимаем, что они видят и ценят эти преобразования», – отметил глава региона.

В 2024 году уже завершены работы по благоустройству пяти общественных территорий: «Аллея славы участникам СВО» на Площади Победы в Полярном; лестница в районе улиц Мисякова и Комсомольской в Мурмашах; общественная территория в Спутнике; обустройство детских площадок на территории Городского парка в Североморске; сквер по проспекту Героев-североморцев в Мурманске. 

«В этом году также ведётся реализация трёх проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Полярных Зорях и Ковдоре», – напомнил Андрей Чибис.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также программы реновации ЗАТО в 2024 благоустроены дворы, прилегающие к 88 многоквартирным домам в 18 муниципалитетах.

Проведён в текущем году и ямочный ремонт 433 дворовых проездов, благоустроено 80 детских игровых и спортивных площадок, установлена архитектурно-художественная подсветка на 42 зданиях в Мурманске, Заполярном, Никеле и Мончегорске.

В рамках арктического фестиваля «РОСТ» на фасаде самого длинного дома в России, который находится на Кольском проспекте в Мурманске, создано восемь монументальных росписей и две мозаики, а в центре города появились мурал и деревянное панно.

«Эта работа должна быть продолжена в последующие годы. В неё вовлекаются не только наши талантливые художники, но и гости Кольского Заполярья. Продолжим и реализацию невероятно популярной среди наших жителей программы «На Севере – твой проект». За 2023-2024 годы на неё выделили из бюджета 450 млн рублей. В 2023 году по программе воплотили в жизнь 62 проекта северян, а в 2024 году – уже почти в 2,5 раза больше, а именно 151 инициативный проект. В 2025 году из регионального бюджета на реализацию программы направим ещё 200 млн», – отметил губернатор.

Подробнее о реализации мероприятий по благоустройству на территории региона доложила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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