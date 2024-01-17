В Мурманской области продолжится ремонт региональных трасс по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В предстоящем дорожно-строительном сезоне 2024 года в регионе продолжится дорожная кампания в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, которая будет включать в себя новые и переходящие объекты.

Перечень автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области, подлежащих ремонту (капитальному ремонту, реконструкции), утверждён.

Продолжатся работы на четырёх крупных «переходящих» объектах. Так, завершатся реконструкция и капитальный ремонт автоподъезда к селу Териберка (км 10 – км 20, км 20 – км 35). Также будут завершены мероприятия по реконструкциям на мостовом переходе через реку Большая Печенга на 32 км автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта» и на мосту через реку Канентъявр на 49 км дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

В перечень региональных дорог, подлежащих ремонту в текущем году, вошли Кандалакша – Полярные Зори, Кола – Мурмаши и Умба – Кандалакша. Запланирован ремонт выборочных участков общей протяженностью 12 км.

На 31 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС установят автоматический пункт весогабаритного контроля. АПВГК будет выполнять оперативное круглосуточное измерение весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в перечне искусственных сооружений, подлежащих ремонту, (капитальному ремонту, реконструкции) – мостовой переход через Кольский залив, где запланирован ремонт дорожного покрытия на всём протяжении моста.

Подрядные организации приступят к выполнению намеченных планов в строительном сезоне, ориентируясь на погодные условия.