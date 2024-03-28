В Мурманской области продвинулись работы по строительству пристройки начальной школы в Печенге

На объекте завершены подготовительные работы, земляные работы для устройства фундаментов и ростверка, в том числе под возведение перехода. Рядом установлен накопительный резервуар.

На первом этаже уложены наружные стены из кирпича, в подполье смонтированы конструкции перекрытий, а также плит первого этажа.

Строители выполняют устройство стен и перегородок внутри первого этажа, устанавливают там оконные блоки, а также укладывают из кирпича наружные стены второго этажа.

Напомним, новый корпус школы №5 им. М.С. Попова будет рассчитан на 250 мест. Соединять основное здание с пристройкой будет переход. В двухэтажном кирпичном здании общей площадью свыше 4,7 тысячи квадратных метров появятся новые классы, кабинеты психолога и логопеда, а также малый спортивный зал, душевые и раздевалки.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, строительство ведётся в рамках госпрограммы «Образование и наука», а также реновации ЗАТО и плана «На Севере – жить». Срок завершения работ по контракту – конец 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru