В Мурманской области проекты государственно-частного партнерства и концессии будут освобождены от налога на имущество организаций

Губернатор Андрей Чибис подписал закон «О внесении изменений в статью 4-2 закона Мурманской области «О налоге на имущество организаций».

Законом устанавливается новая льготная категория налогоплательщиков, освобождаемых от налога на имущество, – организации, заключившие концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве на территории Мурманской области в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении имущества, являющегося объектом такого соглашения, которое учтено обособленно на счёте бухгалтерского учёта основных средств.

Налоговая льгота будет представляться на 5 лет в отношении имущества, созданного и (или) реконструированного в рамках реализации вышеуказанных соглашений, заключенных после 1 января 2020 года.

Установление льготной ставки по налогу на имущество организаций будет способствовать повышению привлекательности механизма государственно-частного партнерства на территории региона, увеличению объема привлекаемых инвестиций, качества и объёма предоставляемых услуг населению, сообщает Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.