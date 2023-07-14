В Мурманской области профосмотры и диспансеризацию за первое полугодие прошли более 41440 лиц пожилого возраста

Школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого возраста с целью улучшения текущей практики оказания медицинской помощи пациентам старше 60 лет, прошла в Мурманске.

«Поэтапное внедрение комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов у лиц пожилого возраста, является одним из ключевых мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее поколение» и направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой и активной жизни до 67 лет, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году», — подчеркнул руководитель проектного офиса «Старшее поколение», научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Илья Бабенко.

В Мурманской области специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в гериатрическом центре на базе Мурманской городской поликлиники №1 и шести гериатрических кабинетах в мурманских поликлиниках №1 и №2, Кольской и Мончегорской центральных районных больниц, Оленегорской центральной городской больницы.

Также организована круглосуточная гериатрическая помощь в Кольской ЦРБ и Мурманском областном клиническом многопрофильном центре.

«Внедрение дополнительных мер необходимо для обеспечения активного, здорового долголетия и повышения качества жизни старшего поколения. За первое полугодие в центре пролечено 374 человека старше трудоспособного возраста, в кабинетах — 674 человека. Профосмотры, включая диспансеризацию прошли более 41440 лиц пожилого возраста», — отметил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Более 83% жителей области старше трудоспособного возраста, получившие травматический перелом проксимального отдела бедренной кости, получили необходимую хирургическую помощь.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в рамках школы свою квалификацию повысили врачи-гериатры, терапевты, травматологи-ортопеды, ревматологи, кардиологи, неврологи, психиатры, реаниматологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, медицинские сестры, оказывающие помощь людям пожилого возраста.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, каждый может проверить здоровье и пройти необходимые для этого обследования бесплатно по месту прикрепления к своему медицинскому учреждению.

Фото: https://gov-murman.ru