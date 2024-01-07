В Мурманской области проходит 18-я межрегиональная «Зимняя школа «Учитель года»

«Зимняя школа» – уникальный проект, который позволяет педагогам делиться опытом, а мастер-классы и уроки, представленные в рамках «Зимней школы», помогают молодым специалистам и школьникам открывать для себя все тонкости педагогической профессии.

Проект родился внутри конкурсного движения, его главный вдохновитель и создатель – московский педагог Владимир Головнер. В нашем регионе «Зимняя школа» с3 по 8 января объединила талантливых педагогов из 23 регионов страны. В мероприятиях принимают участие более 150 человек: учителей, наставников, волонтёров и школьников.

На церемонии открытия в Мурманске выступил ансамбль студенческого объединения Мурманского арктического университета «КЛюП-студия» под руководством доктора педагогических наук, профессора, заслуженного учителя России Дмитрия Левитеса.

Свои региональные делегации возглавляют лучшие педагоги, лауреаты и победители конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Учитель года России», сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru