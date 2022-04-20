В Мурманской области проходит акция «Неделя без турникетов»

В течение апреля в регионе Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России в очередной раз проводит профориентационную акцию «Неделя без турникетов», направленную на привлечение школьников и подростков к техническим специальностям.

Среди промышленных предприятий в акции принимают участие промышленные предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию - АО «10 СРЗ», АО «СПТБ «Звёздочка», филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка», филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка».

Мероприятия проводятся как в традиционном формате экскурсий на предприятия, так и в формате онлайн, который позволяет сделать больший охват аудитории.

- Мы продолжаем активно использовать онлайн-формат акции, ставший популярным в период пандемии. Ведь не у всех есть возможность приехать на предприятие, зато выйти в эфир есть. Это удобно, доступно и пользуется спросом, - уверена руководитель аппарата МРО «СоюзМаш» Евгения Бурнашова.

На данный момент в акции уже приняли участие школьники Кольского района и ЗАТО г.Североморск, впереди по графику присоединятся и другие муниципалитеты. Содействие оказывает Министерство образования и науки Мурманской области.