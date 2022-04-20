«Ночь в «Научке» - не пропустите!В ММТП успешно обработали «Севморпуть» в 97-й раз
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.04.22 09:30

В Мурманской области проходит акция «Неделя без турникетов»

В течение апреля в регионе Мурманское региональное отделение Союза машиностроителей России в очередной раз проводит профориентационную акцию «Неделя без турникетов», направленную на привлечение школьников и подростков к техническим специальностям.

Среди промышленных предприятий в акции принимают участие промышленные предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию - АО «10 СРЗ», АО «СПТБ «Звёздочка», филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка», филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка».

Мероприятия проводятся как в традиционном формате экскурсий на предприятия, так и в формате онлайн, который позволяет сделать больший охват аудитории.

- Мы продолжаем активно использовать онлайн-формат акции, ставший популярным в период пандемии. Ведь не у всех есть возможность приехать на предприятие, зато выйти в эфир есть. Это удобно, доступно и пользуется спросом, - уверена руководитель аппарата МРО «СоюзМаш» Евгения Бурнашова.

На данный момент в акции уже приняли участие школьники Кольского района и ЗАТО г.Североморск, впереди по графику присоединятся и другие муниципалитеты. Содействие оказывает Министерство образования и науки Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор рынка труда: ситуация за неделю с 11 по 17 апреля по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)С ноября 2021 года запросы россиян к размеру пенсии по старости выросли на 5%-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и фунту стерлингов.-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе учреждено новое звание «Почётный работник СМИ Мурманской области»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика