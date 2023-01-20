В Мурманской области проходит акция памяти «Блокадный хлеб»

С 18 по 27 января активисты Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» по всей стране проводят акцию памяти «Блокадный хлеб», навещают ветеранов-блокадников, проводят уроки мужества и исторические квесты.

«Сегодня сохранение исторической памяти – один из важных вопросов патриотического воспитания детей, подростков и молодежи. К памятной дате – Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – региональное отделение Движения «Волонтеры Победы» Мурманской области совместно с учреждениями молодежной политики, образования и культуры запланировали порядка 30 различных мероприятий», – рассказал исполнительный директор регионального отделения «Волонтёров Победы» Сергей Михеев.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, добровольцы региона выйдут на улицы своих городов и раздадут северянам информационные листовки о блокаде Ленинграда, а также символ акции памяти – небольшой кусочек хлеба весом 125 грамм – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в самый трудный период – зимой 1941/1942 годов.

Также волонтёры проведут уроки памяти и исторические квесты, которые помогут молодежи углубить знания в области истории Великой Отечественной войны.

К проведению мероприятий уже присоединились Кола, Полярные Зори, Мончегорск, Мурманск, Кандалакша, Полярный, Гаджиево, Снежногорск, Ковдор, Североморск, Заозёрск.

Фото: https://gov-murman.ru